У петербургского пенсионера-рецидивиста изъяли почти 300 граммов наркотиков

Полиция изъяла у 66-летнего жителя Санкт-Петербурга 299,2 грамма наркотиков. Ранее он уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину задержали накануне в квартире дома 22 по улице Турку. В ходе обыска в жилище обнаружили два свертка со светлым кристаллообразным веществом и один – с камнеобразным веществом. Экспертиза установила, что в них находилось 198,9 грамма метадона и 100,3 грамма кокаина.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30; ч.5 ст. 228.1 УК РФ).

Артемий Чулков