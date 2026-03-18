Предложение квартир для долгосрочной аренды в Петербурге выросло на 11% за месяц

В Санкт-Петербурге выбор квартир для долгосрочной аренды за месяц увеличился на 11%, а за год — на 18%. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На фоне роста предложения при умеренном спросе средняя ставка долгосрочной аренды в городе за месяц снизилась на 4%. При этом в годовом выражении аренда жилья в Петербурге, напротив, подорожала на 3%. По итогам февраля 2026 года показатель составил 41 тыс. рублей в месяц.

В целом по России предложение доступных для долгосрочной аренды квартир за месяц выросло на 15%, тогда как интерес к этому сегменту снизился на 9%. В компании объясняют это частичным перетоком спроса в сегмент покупки жилья на фоне снижения ипотечных ставок.

Артемий Чулков