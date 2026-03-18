Экс-замначальника отдела МЧС Всеволожского района дали условный срок за взятки

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Артема Батьянова к семи годам лишения свободы условно по делу о взятках (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года Батьянов вместе с начальником отдела, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получал от представителя ООО «ОПС-133» деньги за непроведение контрольных мероприятий в отношении компании. Общая сумма этой взятки составила 211 тыс. рублей.

Кроме того с 12 по 22 февраля 2024 года Батьянов предложил индивидуальному предпринимателю Николаю Кохменко передать 60 тыс. рублей за вынесение предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности по итогам профилактических визитов. Деньги он получил через посредника 15 марта 2024 года.

Еще 60 тыс. рублей, по данным суда, Батьянов получил 17 февраля 2025 года через посредника от представителя ООО «Инко-Профит» за непроведение профилактических мероприятий по выявлению нарушений требований пожарной безопасности, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.

Подсудимый признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Помимо условного срока фигуранту назначили штраф 3,5 млн рублей и запрет занимать должности на госслужбе в учреждениях МЧС России, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на шесть лет.

