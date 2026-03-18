Первым заместителем главы Анапы стал Сергей Донец

В администрации Анапы произошли кадровые изменения. Как сообщила Светлана Маслова, полномочия первого заместителя главы города теперь исполняет Сергей Донец.

Сергей Донец ранее возглавлял администрацию Симферопольского района, являлся министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма. В Анапе он также будет курировать сферу ЖКХ, под его ответственность ушли направления транспорта и дорожного хозяйства.

«Отрасль ему хорошо знакома, поэтому уверена, что работа будет организована системно, и поставленные задачи будут решаться»,— подчеркнула мэр Анапы Светлана Маслова.

София Моисеенко