Первым заместителем главы Анапы стал Сергей Донец
В администрации Анапы произошли кадровые изменения. Как сообщила Светлана Маслова, полномочия первого заместителя главы города теперь исполняет Сергей Донец.
Сергей Донец ранее возглавлял администрацию Симферопольского района, являлся министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма. В Анапе он также будет курировать сферу ЖКХ, под его ответственность ушли направления транспорта и дорожного хозяйства.
«Отрасль ему хорошо знакома, поэтому уверена, что работа будет организована системно, и поставленные задачи будут решаться»,— подчеркнула мэр Анапы Светлана Маслова.