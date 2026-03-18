Главные новости к утру 18 марта

В Краснодаре в результате атаки БПЛА погиб человек. Три жилых дома и здание медицинского центра получили повреждения. Юбилейный микрорайон города частично обесточен.

Чистый убыток компании «Русал» по МСФО за 2025 год составил $455 млн против прибыли в $803 млн годом ранее.

Россия категорически осуждает удар по территории иранской АЭС «Бушер», сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он уточнил, что на атомной электростанции остаются около 480 российских сотрудников.

Ирак анонсировал начало транспортировки нефти через турецкий порт Джейхан.

Российских сурдлимпийцев до 18 лет допустили до соревнований с флагом и гимном.

Власти Шри-Ланки ввели дополнительный выходной день для экономии топлива.

Кредит Евросоюза в размере €90 млрд для Украины согласован, сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник.