Ирак анонсировал начало транспортировки нефти через турецкий порт Джейхан

Правительство Ирака и региональная администрация Курдистана достигли соглашения о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан. Об этом сообщил министр нефти Ирака Хайян Абдель-Гани.

Как сообщает Reuters, прокачка начнется в 10:00 по местному времени (совпадает с мск) 18 марта. По информации правительства Курдистана, стороны создадут совместный комитет для подготовки к запуску экспорта по курдскому трубопроводу. Доходы от поставок будут направляться в федеральный бюджет.

Премьер-министр Курдского регионального правительства Масрур Барзани добавил, что переговоры с Багдадом продолжатся для снятия торговых ограничений и предоставления гарантий нефтегазовым компаниям.

Добыча на южных месторождениях Ирака, откуда идет основной объем нефти, упала на 70% — до 1,3 млн баррелей в сутки из-за блокировки Ормузского пролива в ходе конфликта Ирана с США и Израилем. В связи с этим Багдад запросил у Курдистана разрешение на транзит как минимум 100 тыс. баррелей в сутки с месторождений Киркука в обход Персидского залива.