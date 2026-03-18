Власти Шри-Ланки ввели дополнительный выходной день для экономии топлива

Власти Шри-Ланки объявили, что в ближайшее время все рабочие недели будут сокращены на один день. Каждая среда будет выходным днем до особого распоряжения.

Как пояснил комиссар по вопросам основных служб Прабат Чандракирти, введение дополнительного выходного дня направлено на экономию топлива, поставки которого стали нерегулярными из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Мера будет распространяться на часть госучреждений, школы и университеты. Кроме того, руководители государственных служб смогут определить количество сотрудников, которые смогут не выходить на работу в оставшиеся четыре рабочих дня. Больницы и службы экстренной помощи продолжат работать в стандартном режиме.

Прабат Чандракирти также призвал частный сектор ввести дополнительный выходной по средам.

На Шри-Ланке регулярно возникает дефицит бензина. Энергокризис обострился в феврале, когда из-за военного конфликта на Ближнем Востоке были нарушены цепочки поставок топлива.

