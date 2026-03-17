Российских сурдлимпийцев до 18 лет допустили до соревнований с флагом и гимном

Исполком Международного комитета спорта глухих (ICSD) разрешил спортсменам из России и Белоруссии в возрасте до 18 лет участвовать в международных стартах под национальными флагами и с гимнами, сообщила пресс-служба Сурдлимпийского комитета России.

Решение касается Всемирных юношеских игр глухих (WDYG) и Европейских юношеских игр глухих (EDYG). Для атлетов старше 18 лет по-прежнему действует регламент, предписывающий выступать в нейтральном статусе.

В 2022 году исполнительный комитет ICSD принял решение отстранить российских спортсменов от участия во всех мероприятиях. В декабре 2023 года спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе.