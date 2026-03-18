Житель Краснодара погиб при налете БПЛА

В Краснодаре в результате атаки БПЛА погиб человек, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что три жилых дома получили повреждения.

Как написал господин Кондратьев в Telegram, в одном из домов произошел пожар. «Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе»,— добавил он.

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что в Прикубанском внутригородском округе беспилотник повредил квартиру многоэтажного дома, в результате чего начался пожар. Житель этой квартиры погиб.