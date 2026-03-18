Россия осудила удар по территории АЭС «Бушер» в Иране

Россия категорически осуждает удар по территории иранской АЭС «Бушер», сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он уточнил, что на атомной электростанции остаются около 480 российских сотрудников. Пострадавших среди них нет.

«Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — это вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности»,— заявил господин Лихачев. Его слова приводит пресс-служба «Росатома».

Как уточнил глава госкорпорации, удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС «Бушер» вблизи действующего энергоблока. Это первый зафиксированный удар по территории станции с начала конфликта на Ближнем Востоке, добавил он.

Алексей Лихачев сказал, что радиационная обстановка на площадке остается в норме. Идет подготовка к третьей по счету эвакуации российского персонала.

