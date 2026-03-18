БНР: ЕС преодолел вето Венгрии на кредит Украине в размере €90 млрд

Кредит Евросоюза в €90 млрд Украине был согласован и не будет пересмотрен, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник. В феврале стало известно о блокировке выплаты Венгрией.

«Кредит Украине согласован и не будет пересмотрен»,— сказал источник. По его словам, утром председатель Европейского совета Антониу Кошта провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которому напомнил о необходимости придерживаться декабрьского решения, в котором Венгрия также участвовала.

В феврале газета Financial Times сообщала, что Венгрия заблокировала выделение кредита для Украины после прекращения транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. По информации издания, решение было принято в преддверии выборов в апреле, которые могут привести к отставке Виктора Орбана.