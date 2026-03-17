Главные новости за 17 марта. Ростов-на-Дону и область

Одна из владельцев ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Людмила Кулешова, обвиняемая в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), не признала вину в суде. Ее сын, бывший замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, признал вину частично.

С 9:00 до 13:00 17 марта над Азовским морем сбили шесть беспилотников. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ. Ночью силы ПВО в Ростовской области перехватили и уничтожили шесть беспилотников.

В Новочеркасске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих). В июле 2025 года фигурант опубликовал в интернете оскорбительные высказывания и унизительными характеристиками в адрес христиан.

Конструкторское бюро «Норлаб» подало иск к ростовскому департаменту транспорта и ООО «Апр-Сити/ТВД» с требованием прекратить использование модели остановочных комплексов в центре города. Истец указывает, что разработал и запатентовал конструкцию остановочного павильона.

Арбитражный суд Ростовской области (АС РО) удовлетворил иск производителя металлопроката ООО «Новороссийский прокатный завод» (НПЗ) из Херсонской области к грузинской компании Poladis Sakhli LLC о взыскании $12,7 млн задолженности за поставленный товар.

Верховный суд России признал законным лишение статуса судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Виктории Мамелко. Ее полномочия были досрочно прекращены после конфликта с сотрудниками правоохранительных органов.