Ростовский суд взыскал с грузинской фирмы в пользу «НПЗ» $12,7 млн

Арбитражный суд Ростовской области (АС РО) удовлетворил иск производителя металлопроката ООО «Новороссийский прокатный завод» (НПЗ) из Херсонской области к грузинской компании Poladis Sakhli LLC о взыскании $12,7 млн задолженности за поставленный товар. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Спор возник вокруг контракта, по которому Новороссийский прокатный завод обязался поставлять свою продукцию, а тбилисская Poladis Sakhli LLC, которая занимается продажей металлической продукции для строительства – оплачивать ее.

Ранее сообщалось, что ООО «Новороссийский прокатный завод» владеет производственными мощностями Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), приобретенными в 2020 году за 6,5 млрд руб. после банкротства предприятия. Тогда же компания сменила регистрацию с Новороссийска на город Шахты, где расположен производственный комплекс. Проектная мощность РЭМЗ составляет около 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового проката в год. На текущий момент компания зарегистрирована в г. Геническ Херсонской области. Бенефициаром НПЗ, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является Шавла Гибрадзе – бывший совладелец Абинского металлургического завода и текущий бенефициар ООО «Новосталь».

В соответствии с материалами дела в 2024 году НПЗ отгрузил товар на $11 млн: морским транспортом – в порт Батуми, а оттуда – железнодорожным на станцию Лило. Однако покупатель заплатил лишь часть суммы. Долг, согласно расчетам истца, составил $8,6 млн (порядка 855 млн руб. по курсу на момент подачи иска). По условиям контракта за просрочку платежа была предусмотрена неустойка.

Грузинская компания настаивала на том, что стороны договаривались об уменьшении цены, а кроме того, она произвела платежи наличными через физлицо. Однако суд отклонил доводы Poladis Sakhli LLC. Представленные ей соглашения о кредит-нотах не были признаны доказательством изменения цены, а расходные кассовые ордера суд счел неотносимыми доказательствами. Кроме того, ростовский арбитраж отметил, что законодательство о валютном регулировании не предусматривает наличных расчетов между юрлицами по внешнеэкономическим контрактам.

«Заключенные соглашения, которые ответчик полагает документами, освобождающими его от необходимости оплаты полученной от истца продукции, таковыми не являются. Вопреки требованиям процессуального закона ответчиком не представлено доказательств оплаты товара в полном объеме», - говорится в судебном акте.

В итоге АС РО признал обоснованными требования о взыскании основного долга в полном объеме. Однако размер неустойки — 0,5% в день (более 182% годовых) — посчитал чрезмерным. Учитывая это, он снизил ставку до 0,1% в день, итого неустойка «вытянула» на $4,1 млн.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

