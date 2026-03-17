Владелица ростовского завода ООО «10-ГПЗ» не признала вину в хищениях

Одна из владельцев ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Людмила Кулешова, обвиняемая в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), не признала вину в суде. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Ее сын, бывший замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, признал вину частично.

Один из руководителей предприятия Роман Волков и бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин заявили, что выразят свое отношение к обвинению после предоставления доказательств прокурором.

В 2020–2024 годах с ООО «10-ГПЗ» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, обвиняемые завышали стоимость продукции и вносили в документы о поставках ложные сведения. В результате ущерб был причинен государству и 16 предприятиям промышленности. Размер ущерба превышает 1 млрд руб.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Андрея Сухомлина обвиняют еще и во взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ).

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд во вторник, 17 марта, приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей предприятия.

Кристина Федичкина