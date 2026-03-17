В Ростове-на-Дону потребовали демонтировать остановки с Wi-Fi

Конструкторское бюро «Норлаб» подало иск к ростовскому департаменту транспорта и ООО «Апр-Сити/ТВД» с требованием прекратить использование модели остановочных комплексов в центре города. Иск опубликован в картотеке Арбитражного суда.

Согласно данным иска, «Норлаб» просит демонтировать 13 остановочных комплексов на Большой Садовой, четыре – на Ворошиловском, две – на Буденновском, две – на Нагибина, две – на Театральной, а также одну – на Привокзальной площади.

Истец указывает, что разработал и запатентовал конструкцию остановочного павильона. Остановочные павильоны, помимо камер видеонаблюдения, оснащены электронными табло с расписанием движения и списком маршрутов, USB-розетками и кнопками вызова экстренных служб. Кроме того, остановки снабдили модулями бесплатного доступа к Wi-Fi.

В конце февраля ООО «АПР-Сити/ТВД» (входит в группу Russ) установил в городе 50 таких остановок.

По данным сервиса rusprofile, ООО КБ «Норлаб» учреждено в 2022 году с основным видом деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Наталья Шинкарева