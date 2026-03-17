В Новочеркасске СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих

В Новочеркасске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июле 2025 года фигурант опубликовал в интернете оскорбительные высказывания и унизительными характеристиками в адрес христиан. Таким образом он публично проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для сбора доказательств. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы деяния.

Константин Соловьев