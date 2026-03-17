Судья из Ростова не смогла оспорить в Верховном суде лишение статуса

Верховный суд России признал законным лишение статуса судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Виктории Мамелко. Ее полномочия были досрочно прекращены после конфликта с сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе суда.

Экс-судья сочла наказание несоразмерным и подала апелляционную жалобу. Однако апелляционная коллегия оставила ее без удовлетворения. Решение о дисциплинарном взыскании было принято в июле 2025 года Квалификационной коллегией судей Ростовской области. Тогда же Викторию Мамелко лишили полномочий и пятого квалификационного класса.

Согласно материалам дела, во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении ее брата, госпожа Мамелко вступила в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. Между ними завязалась потасовка. Кроме того, в телефонном разговоре с неустановленным лицом она использовала в отношении сотрудников ненормативную лексику.

Мария Хоперская