Попавшие в конвейер два сварщика погибли на лесопилке в Ленобласти

На лесопилке в поселке Ефимовский в Ленинградской области погибли два человека. Сварщиков затянуло в конвейер, пишет «Фонтанка» со ссылкой на заместителя руководителя Северо-Западной инспекции труда Ольгу Казанскую.

Работники умерли утром 16 марта во время ремонта оборудования. Госпожа Казанская уточнила, что сварщикам было 27 лет и 44 года. Они работали на предприятии как индивидуальные предприниматели.

Специалисты Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции устанавливают обстоятельства инцидента на лесопилке. По информации издания, кто-то из рабочих привел конвейер в действие во время ремонта установки.

Татьяна Титаева