Несовершеннолетнего задержали в Петербурге по подозрению в работе на мошенников

Полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в обслуживании сети «серых» сим-карт по заданию мошенников. Его обнаружили в одном из апарт-отелей Адмиралтейского района, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Несовершеннолетний ранее был объявлен в федеральный розыск как без вести пропавший. Правоохранители предварительно установили, что юноша прибыл в Северную столицу из другого региона и поселился в апарт-отеле по указанию неизвестных.

Там он занимался покупкой и активацией сим-карт различных операторов. При осмотре жилья полиция изъяла пять телефонов и свыше 100 сим-карт, оформленных на подставных лиц.

В ведомстве полагают, что несовершеннолетний устанавливал их в гаджеты и через специальное программное обеспечение предоставлял удаленный доступ к ним третьим лицам. Номера могли быть использованы для регистрации и авторизации пользователей на различных интернет-ресурсах, в том числе в государственных сервисах и онлайн-платформах. Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ.

Татьяна Титаева