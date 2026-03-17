Петербург проведет вторник без дождей при переменной облачности

Периферия антициклона повлияет на погоду в Санкт-Петербурге 17 марта. После дождливого понедельника 17 марта пройдет без осадков, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Над Северной столицей во вторник будет переменная облачность. В такой ситуации солнечные лучи лучше прогреют воздушные массы, чем в понедельник.

«Температура воздуха +11…+13°, в Ленинградской области +9…+14°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — уточнил синоптик.

Татьяна Титаева