Группа компаний «ИНСИТИ» объявила об очередном выпуске цифровых финансовых активов на платформе АЛЬФА-БАНКА

Выпуск представлен в форме денежного требования с фиксированной доходностью 19,50% годовых, ежемесячными выплатами и сроком обращения 4 месяца. Дата погашения — 13 июля 2026 года.

Объем выпуска составил 500 млн рублей и был выкуплен инвесторами за 1 час. Стоимость одного ЦФА равна 1000 рублей. Для неквалифицированных инвесторов установлен лимит до 600 тыс. рублей.

— Интерес и доверие наших инвесторов говорит о том, что группа компаний обладает финансовой устойчивостью и хорошей деловой репутацией. Этот инструмент позволяет компании инвестировать в различные проекты, а инвестор получает повышенный гарантированный доход,— отметила руководитель финансовой дирекции ГК ИНСИТИ Яна Газарян.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением финансовых услуг или офертой. Цифровые финансовые активы (ЦФА) имеют высокий риск, включая потерю вложенных средств. Доходность 19,50% годовых не является гарантированной и зависит от выполнения обязательств эмитентом. Лимит в 600 тыс. рублей для неквалифицированных инвесторов установлен в соответствии с требованиями регулятора. Необходимо ознакомиться с документацией эмитента и правилами платформы АО «АЛЬФА-БАНК» перед приобретением ЦФА. ЦФА выпускает «Специализированный застройщик «Инсити К-16», ОГРН 1202300062854, входит в группу компаний «ИНСИТИ». Документы по выпуску размещены по ссылке: https://incitystroy.ru/documents.

