Главные новости за 14 марта. Кубань, Крым, Адыгея
Туроператоры зафиксировали снижение бронирований в Сочи на 12% в первые два месяца 2026 года, что может привести к потере до миллиона туристов.
Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор директору проектной компании «Стройпроектрегион» Сергею Новикову, осужденному на три года лишения свободы в колонии-поселении за заведомо ложное сообщение о террористическом акте.
За ночь над Кубанью сбили 16 БПЛА.
Возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возникшее после падения обломков беспилотника, ликвидировано.
Показатели качества воздуха в Тихорецком районе Краснодарского края после пожара на нефтебазе находятся в пределах нормы.
В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов.
Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке неизвестного объекта в Черном море вблизи Новороссийска.
В 2025 году количество перелетов бизнес-туристов в Краснодарский край выросло на 19% по сравнению с 2024 годом.