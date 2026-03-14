В двух районах Кубани нашли обломки БПЛА

В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, на местах работают оперативные и специальные службы, передает оперштаб Кубани.

В хуторе Чекон под Анапой обломки беспилотника упали на территории частного домовладения. В результате повреждена пристройка к дому — в помещении выбиты окна.

Еще один фрагмент БПЛА найден на окраине Краснодара в поле. Повреждений инфраструктуры и зданий зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края было ликвидировано возгорание, возникшее после падения обломков беспилотника. По данным властей, в результате происшествия пострадавших нет.

