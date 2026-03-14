В Черном море по пути в Новороссийск атакован греческий танкер

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке неизвестного объекта в Черном море вблизи Новороссийска, сообщает РБК со ссылкой на CNN Greece.

По данным компании-оператора Maran Tankers Management, инцидент произошел утром 14 марта около 04:35 мск на расстоянии 14 морских миль от порта, за пределами российских территориальных вод, во время ожидания разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

У судна зафиксированы незначительные повреждения палубы, пострадавших нет, окружающей среде ущерб не нанесен. По данным оператора, танкер уже покинул акваторию Новороссийска.

