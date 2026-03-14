Спрос бизнес-туристов на перелеты в Краснодарский край вырос на 19% в 2025 году

В 2025 году количество перелетов бизнес-туристов в Краснодарский край выросло на 19% по сравнению с 2024 годом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

«Рост деловой мобильности происходил на фоне постепенного восстановления транспортной доступности региона: в июле 2025 года возобновил работу аэропорт Геленджика, а в сентябре — аэропорт Краснодара. Средняя продолжительность деловых поездок достигла 4,8 дня, что на 3% больше, чем годом ранее. При этом средняя продолжительность проживания в одном объекте размещения составила 2,7 ночи, что говорит о том, что многие командировки включают посещение нескольких городов региона или смену отелей. В начале 2026 года мы также наблюдаем сохранение интереса компаний к поездкам в Краснодарский край, однако говорить о сопоставимой годовой динамике пока преждевременно»,— прокомментировала эксперт.

Она также отметила, что в последние годы деловые путешественники стали предъявлять более высокие требования к качеству размещения и логистике поездок. По итогам 2025 года доля перелетов бизнес-классом в Краснодарский край выросла с 3% до 4%, а количество забронированных ночей в пятизвездочных отелях увеличилось на 23%.

По данным «Аэроклуба», основной поток деловых перелетов в Краснодарский край формировали крупнейшие деловые центры страны. Чаще всего на самолетах в регион отправлялись из Москвы (доля 57%, +12% к 2024 году) и Санкт-Петербурга (доля 9%, +12%).

Среди других городов заметный поток деловых поездок формировали Благовещенск (доля 3%, +59%) и Казань (доля 3%, +52%). Также в числе городов, откуда бизнес-туристы активно отправлялись в Краснодарский край, были Самара (доля 2%, +2%), Тюмень (доля 2%, 12%), Красноярск (доля 2%, +120%), Екатеринбург (доля 2%, +27%), Иркутск (доля 2%, +92%) и Новосибирск (доля 2%, +58%). При этом наиболее заметный рост деловых поездок в регион показали города Сибири и Дальнего Востока.

Маргарита Синкевич