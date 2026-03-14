В Сочи зафиксировали снижение бронирований на 12% в начале 2026 года

Туроператоры зафиксировали снижение бронирований в Сочи на 12% в первые два месяца 2026 года, что может привести к потере до миллиона туристов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин связывает это с высокой стоимостью отдыха и нестабильной работой аэропорта.

«Снижение порядка 12% бронирований на Сочи отражает около миллиона человек, которые могут не приехать в этом году»,— пояснил он. Основной фактор, по словам господина Ромашкина,— не чувство опасности, а дезорганизация транспортного сообщения: аэропорт не обслуживает рейсы во время атак беспилотников, что мешает туристам вовремя прилететь и улететь.

В 2026 году российские туристы отдают предпочтение Крыму и Анапе, где бронирования увеличились на 20 и 40% соответственно.

Сочи остается одним из самых популярных курортов страны. В 2024 году его посетили 8 млн человек, в 2025-м — 7,9 млн. Летом туристы выбирают морской и санаторно-курортный отдых, зимой востребованы горнолыжные комплексы «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», созданные к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток может достичь 10 млн человек.

