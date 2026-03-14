За ночь над Кубанью сбили 16 БПЛА

Средства противовоздушной обороны России в ночь с 13 на 14 марта перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта наибольшее число дронов — 31 — было сбито над акваторией Азовского моря. Еще 16 беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края, восемь — над Республикой Крым.

Кроме того, семь БПЛА были перехвачены над Брянской областью, шесть — над Белгородской областью и шесть — над акваторией Черного моря. Еще пять дронов уничтожены над Ростовской областью, три — над Самарской областью, два — над Курской областью. По одному беспилотнику, по данным Минобороны, сбито над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Афипском НПЗ в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

