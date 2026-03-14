Качество воздуха в Тихорецком районе Кубани после пожара на нефтебазе находится в норме

Показатели качества воздуха в Тихорецком районе Краснодарского края после пожара на нефтебазе находятся в пределах нормы. Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По его словам, по состоянию на 08:00 14 марта результаты замеров атмосферного воздуха во всех контрольных точках соответствуют нормативам. Все объекты жизнеобеспечения и службы района работают в штатном режиме.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о полной ликвидации пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка. Возгорание было устранено 13 марта в 09:15. До этого, в 06:21, пожар локализовали на площади 3,8 тыс. кв. м, а в 07:12 был ликвидирован открытый огонь.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 273 человека и 72 единицы техники, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

