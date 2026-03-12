Главные новости за 12 марта. Новороссийск

Из-за атаки беспилотников в Анапе отменили занятия в школах и детских садах.

Ученые РАН предположили, что над Черноморским побережьем ночью разрушился метеорит.

Остатки метеорита, пролетевшего над городами Черного моря, могли упасть на сушу.

Заместителя директора «Водоканала» Новороссийска осудили за фиктивное трудоустройство.

Над акваторией Черного моря сбили восемь украинских БПЛА.

В результате атаки БПЛА в ночь с 1 на 2 марта в Новороссийске пострадал 141 объект жилого фонда.

Отопительный сезон в Новороссийске завершится 16 апреля, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.