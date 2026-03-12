РАН: над ночью над Черным морем мог разрушиться метеорит

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предположили, что в ночь с 11 на 12 марта над Черноморским побережьем мог разрушиться метеорит размером в несколько десятков сантиметров. Об этом сообщает ТАСС.

«Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе Черноморского побережья России»,— говорится в сообщении РАН.

По данным ученых, в нескольких региональных каналах появилась информация о массовом наблюдении яркого болида в небе. Его размер мог достигать полуметра. Специалисты отмечают, что в небе также можно было наблюдать техногенный объект, учитывая особенности его фрагментации.

Места получения видео не получилось привязать к конкретным координатам. В лаборатории уточнили, что яркую вспышку наблюдали в Анапе, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

София Моисеенко