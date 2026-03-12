Мэр Анапы призвала оставить детей дома из-за угрозы БПЛА, детские сады закрыты

В Анапе сохраняется угроза атаки беспилотников, поэтому администрация Анапы рекомендовала родителям оставить школьников и студентов дома. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, детские сады сегодня не работают.

Школьные занятия в связи с текущей ситуацией выдадут учащимся на дом. Меры предосторожности касаются студентов средних и высших учебных заведений.

«Очень важно, чтобы дети находились дома и не совершали прогулки по улицам до отмены сигнала опасности»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Для маленьких детей, которых не с кем оставить дома, в детских садах работают дежурные группы с обученным персоналом. Жителей Анапы призвали сохранять спокойствие.

София Моисеенко