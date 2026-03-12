Остатки метеорита, пролетевшего над Черным морем, могли упасть на сушу

В ночь с 11 на 12 марта над Краснодарским краем, по предположительным данным ученых РАН, пролетел метеорит. Остатки небесного тела могли упасть на сушу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного сотрудника физико-астрономического отдела ГМИК им. Циолковского Александра Алексеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Если разрушение произошло над сушей, то должны выпасть остатки болида в виде небольших метеоритов»,— заявил Алексеев.

По словам эксперта, размер метеорита, замеченного над городами Черноморского побережья, может достигать метра. Александр Алексеев также подчеркнул, что болид с наименьшей вероятностью имеет техногенное происхождение. К такому выводу специалист пришел, изучив вход метеорита в атмосферу.

Свидетелями разрушения метеорита минувшей ночью стали жители Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Видео были опубликованы в социальных сетях.

София Моисеенко