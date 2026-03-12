При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал 141 жилой объект

В Новороссийске завершились подомовые обходы после атаки БПЛА, произошедшей в ночь с 1 на 2 марта. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что в ходе вражеского налета повреждения получил 141 объект жилой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

В трех частных домах, сгоревших в результате атаки беспилотников, продолжаются демонтажные работы. Волонтеры от предприятий и сотрудники МЧС также расчищают мусор на территории. В одном из домов в Мысхако восстановили подачу газоснабжения, во второй половине дома завели временную сеть электроснабжения. На адресе начали восстанавливать крышу.

Новые стеклопакеты установили в одном из трех детских садов Новороссийска, где пострадало остекление в ходе атаки БПЛА. В ближайшие дни восстановительные работы начнутся в двух других объектах.

По словам Андрея Кравченко, районные администрации собрали 248 пакетов документов для предоставления материальной помощи жителям, чье имущество пострадало или было утрачено в результате вражеского налета беспилотников.

София Моисеенко