Отопительный сезон в Новороссийске закончится 16 апреля

В середине апреля в Новороссийске завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отопительный период, согласно подписанному документу, закончится в 00:00 16 апреля. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям Новороссийска рекомендовано осуществлять подачу отопления по заявочному принципу в объекты социально-бюджетной сферы при наличии технической возможности.

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэля Беглярова.

София Моисеенко

