В Новороссийске осужден замдиректора «Водоканала» за фиктивное трудоустройство

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора по безопасности МУП «Водоканал города Новороссийска» Геннадия Андреева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд установил, что в октябре 2023 года у Андреева, являющегося должностным лицом, возник преступный умысел, направленный на получение личной материальной выгоды. Реализуя свой план, он договорился со своим знакомым о его фиктивном трудоустройстве на предприятие.

Используя свое служебное положение, Андреев дал указание отделу кадров оформить знакомого на должность слесаря аварийно-восстановительных работ в ремонтно-эксплуатационный участок поселка Абрау-Дюрсо. В период с ноября 2023 года по май 2024 года подсудимый также поручил контролеру участка вносить в табели учета рабочего времени сведения о том, что слесарь якобы выполняет свои трудовые обязанности.

В результате незаконных действий фактически не работающему гражданину была начислена заработная плата и иные выплаты на общую сумму свыше 253 тыс. руб.

Своими действиями, установил суд, Андреев причинил ущерб муниципальному предприятию и существенно нарушил охраняемые законом интересы государства, подорвав финансовую дисциплину организации.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья супруги подсудимого и положительные характеристики.

Приговором суда Геннадию Андрееву назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.

Ранее стало известно, что бывшему директору МУП «Водоканал города Новороссийска» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Его обвиняют в причинении ущерба бюджету и нарушении прав граждан на сумму почти в 27 млн руб. (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По ходатайству следователя суд отправил его под стражу.

По версии следствия, с июля 2017 по ноябрь 2021 года фигурант, будучи директором водоканала, нарушал процедуру подключения новых жилых домов к сетям. Он подписывал документы, позволявшие подключать дома к старым сетям без фактической оплаты.

Наталья Решетняк