Средства ПВО сбили восемь беспилотников над Черным морем

Прошедшей ночью над акваторией Черного моря сбили восемь украинских БПЛА, согласно актуальной сводке министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего над регионами страны за ночь средства ПВО ликвидировали 80 беспилотников. Наибольшее количество БПЛА сбили над Краснодарским краем — 30, еще 14 дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Угрозу атаки БПЛА в Краснодарском крае и конкретных муниципалитетах региона после ночной попытки атаки отменили утром 12 марта.

София Моисеенко