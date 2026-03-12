Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Средства ПВО сбили восемь беспилотников над Черным морем

Прошедшей ночью над акваторией Черного моря сбили восемь украинских БПЛА, согласно актуальной сводке министерства обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего над регионами страны за ночь средства ПВО ликвидировали 80 беспилотников. Наибольшее количество БПЛА сбили над Краснодарским краем — 30, еще 14 дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Угрозу атаки БПЛА в Краснодарском крае и конкретных муниципалитетах региона после ночной попытки атаки отменили утром 12 марта.

София Моисеенко

