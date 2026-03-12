Доля банкротств среди россиян младше 25 лет за последние два года увеличилась в несколько раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей коллекторских агентств «Интел коллект», ID Collect и «Финэква». Аналогичную информацию подтвердили в Сбербанке, Т-Банке, компании «Дом.РФ», микрокредитной организации «Займер» и микрофинансовой компании «Мигкредит». О том, как кредиты на «красивую жизнь» стали частью повседневной культуры, а сезонные заработки на Кубани загнали студентов в долговую ловушку, рассказывает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Татьяна Волкова

Фото: предоставлено автором

«Рост банкротств среди молодежи объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это самая уязвимая группа. У молодых людей мало жизненного опыта, они стремятся к самореализации, хотят соответствовать современным стандартам потребления, но при этом не обладают базовыми навыками финансового планирования. Во-вторых, доступность кредитов для этой категории стала ключевым фактором. Уже в 19–20 лет некоторые имеют по три-четыре кредитные карты или потребительских кредита одновременно. При отсутствии финансовой грамотности это неизбежно приводит к долговой нагрузке, которую молодежь не умеет контролировать.

Наконец, значение имеют социальный и психологический факторы. Так, популяризация жизни "в кредит" и трансляция красивой, активной жизни через социальные сети создают давление — хочется иметь все сразу, брать займы, чтобы соответствовать среде. Это сочетание экономической доступности и социальной мотивации формирует основу для резкого роста банкротств.

Иначе говоря, молодежь формирует новую модель финансового поведения: кредиты, рассрочки и микрозаймы стали частью повседневной культуры. Если старшее поколение начинало использовать кредиты постепенно, учась на собственных ошибках, то для современного поколения использование заимствований воспринимается как норма. Эта модель поведения закрепляется через социальные привычки и стереотипы: жить в кредит — нормально, банкротство — законный и допустимый выход. Активное пользование микрозаймами и кредитами без должного понимания рисков создает долговую зависимость и повышает вероятность попадания в финансовую ловушку.

Такая тенденция угрожает не только устойчивости МФО и банков, но и финансовому будущему самой молодой аудитории. Для юных заемщиков риск конвертируется в долгосрочные финансовые "ожоги": от испорченной кредитной истории до невозможности взять ипотеку или получить стартовый капитал для открытия бизнеса.

Ключевыми вызовами для финансового сектора становятся увеличение доли просроченных кредитов и ухудшение качества заемщиков, требующие системного пересмотра политики кредитования молодой аудитории. Чем активнее молодежь пользуется займами без навыков управления долгами, тем выше вероятность негативного финансового сценария и для самих потребителей, и для финансового рынка в целом.

В Краснодарском крае региональная специфика лишь обостряет проблему. Множество молодых людей заняты на сезонных работах в сфере услуг и туризма либо мигрируют в регион на время учебы и практики. Их доходы нестабильны, а финансовое планирование становится сложным.

Крайне важно, чтобы образовательные учреждения и взрослое поколение активно работали с молодежью до 30–35 лет, передавая практические навыки финансовой грамотности и формируя устойчивое отношение к деньгам».