Свердловский минкульт поможет в проведении фестиваля «Коляда-Plays»

Министерство культуры Свердловской области планирует помочь Коляда-театру в Екатеринбурге с проведением международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», сообщил ТАСС министр Илья Марков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

По его словам, свердловский минкульт готов бесплатно предоставить площадки для фестиваля и оказать другую поддержку — он уточнил, что грант на «Коляда-Plays» пока не выделяется. Кроме того, власти общаются с представителями театра по вопросам его дальнейшего развития и по юридическим вопросам.

Незадолго до своей смерти драматург, режиссер и основатель Коляда-театра Николай Коляда объявил об открытии приема заявок для возможных участников на фестиваль. Заявки на участие от российских и зарубежных драматических и музыкальных театров, молодежных театров и театров юного зрителя, театров кукол принимались до 1 марта.

Утром 2 марта стало известно о смерти Николая Коляды, он скончался в возрасте 68 лет. 5 марта его похоронили на Широкореченском кладбище — попрощаться с ним пришли тысячи поклонников. Как сообщил актер Олег Ягодин, новым художественным руководителем Коляда-театра после смерти драматурга станет вся его труппа, а власти региона планировали оказать поддержку театру, чтобы он продолжил работу.

В прошлом году фестиваль «Коляда-Plays» намеревались отменить из-за отказа правительства в грантовой поддержке. Согласно информации из документа, подписанного тогдашним министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, Коляда-театр нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах. После этого господин Коляда записал видеообращение, в котором заявил, что проведет фестиваль, несмотря на отказ в выделении гранта. Позже была запущена краудфандинговая кампания. В итоге свердловский минкульт профинансировал приезд театральной группы из Монголии на фестиваль.

Ирина Пичурина