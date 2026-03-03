Свердловский минкульт поддержит Коляда-театр после смерти основателя

Министерство культуры Свердловской области рассматривает вопрос о формах поддержки Коляда-театра после смерти его создателя и руководителя Николая Коляды. Как сообщил глава ведомства Илья Марков, минкульт региона заинтересован в продолжении деятельности екатеринбургского театра.

«Из жизни ушел в высшей степени незаурядный человек, своим творчеством, активной гражданской позицией оказавший заметное влияние на современную драматургию и театральное искусство России. Николай Владимирович — великий самоотверженный труженик театра, истинно народный режиссер. Он был подлинно талантлив. Светлая память Николаю Владимировичу, земные труды которого символизируют авторский театр в эпоху перемен»,— выразил соболезнования министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Ранним утром 2 марта стало известно о смерти драматурга, режиссера, основателя Коляда-театра Николая Коляды. Ему было 68 лет. Ранее, 25 февраля, его госпитализировали в реанимацию в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья. Его состояние оценивалось как тяжелое. Коляда-театр не стал отменять спектакли после смерти руководителя.

Ирина Пичурина