Николая Коляду похоронили на Широкореченском кладбище

В Екатеринбурге завершились похороны драматурга Николая Коляды. Его могила находится на Широкореченском кладбище недалеко от входа. Проститься с основателем Коляда-театра пришли тысячи поклонников.

Церемония прощания началась в 11:00 в Коляда-театре, но очередь у входа в театр образовалась до начала и не кончалась до выноса гроба. Из-за большого наплыва желающих проститься с ним церемонию прощания было решено продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище.

В конце февраля Николая Коляду госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья. Утром 2 марта стало известно о смерти драматурга в возрасте 68 лет. Власти Свердловской области планируют оказать театру поддержку для того, чтобы он продолжил работу.

Ирина Пичурина