«Коляда-plays» открыл прием заявок на фестиваль

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays» открыл прием заявок для возможных участников, сообщил «Ъ-Урал» писатель и драматург Николай Коляда. Заявки на участие от российских и зарубежных драматических и музыкальных театров, молодежных театров и театров юного зрителя, театров кукол принимаются в срок до 1 марта текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно положению фестиваля, для заявки рассматриваются только те спектакли, которые поставлены по пьесе современного драматурга из числа молодых уральских драматургов, либо по пьесе Николая Коляды и премьерный показ спектакля состоялся в течение последних трех театральных сезонов. Среди основных номинаций фестиваля — лучший спектакль; лучшая работа режиссера; лучшая женская роль; лучшая мужская роль.

Международный фестиваль «Коляда-Plays» проводится с 1994 года по инициативе и при личном деятельном участии заслуженного работника культуры Российской Федерации, признанного в России театрального деятеля Михаила Сафронова. На нем показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. С 2008 года фестиваль проходит ежегодно. Фестиваль проводится в июне на театральных площадках города Екатеринбурга при поддержке органов государственной и муниципальной власти: Министерства культуры РФ; правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга; Союза театральных деятелей Российской Федерации; театров Екатеринбурга; деловых партнеров; спонсоров; благотворителей; средств массовой информации и театральной общественности Екатеринбурга.

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Коляда отметил, что у театра есть только одни проблемы. «У нас одни трудности — денег нет. А так, все хорошо: театр замечательный, спектакли замечательные. Каждый божий день аншлаги. Вчера на спектакле по "Тарасу Бульбе" народу было битком — пять или шесть раз вызывали на поклон. В зале кричали: "Браво, спасибо". У нас нет проблем по творчеству. У нас проблемы только финансовые»,— рассказал «Ъ-Урал» Николай Коляда.

В прошлом году фестиваль намеревались отменить из-за отказа правительства в грантовой поддержке. Согласно информации из документа, подписанного министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, Коляда-театр нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023–2024 годах. После этого господин Коляда записал видеообращение, в котором заявил, что проведет фестиваль, несмотря на отказ в выделении гранта. Позже была запущена краудфандинговая кампания.

Артем Путилов