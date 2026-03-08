Новым худруком «Коляда-театра» станет его труппа

Новым художественным руководителем «Коляда-театра» после смерти драматурга Николая Коляды станет вся его труппа, рассказал в видеообращении актер Олег Ягодин. Он подчеркнул, что все в коллективе «очень хорошо сплочены и дружны». «Мы не делаем никаких худсоветов и худруков. Вся наша труппа — это один большой худрук»,— сказал господин Ягодин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Ягодин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Ягодин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в ближайшее время театр начнет марафон пьес «Коляда Год», в рамках которого на протяжении всего года актеры будут читать пьесы Николая Коляды и его учеников разных лет: начиная с 1986 года по 2026-ой. «Вперемешку: и старые пьесы учеников, и новые, будем делать такой винегрет»,— пояснил Олег Ягодин.

Он добавил, что первая читка пройдет 10 марта: актеры сыграют пьесы «Мурлин Мурло» (в 12:00) и «Сказа о мертвой царевне» (в 14:30). «Между читками мы пьем чай из самовара, едим сушки и конфеты "Ласточка". Во вторник, 10 марта, вход бесплатный, приходите, несмотря на то, что это рабочий день, всех ждем. Мы продолжаем, работаем, спасибо вам за поддержку»,— сказал актер.

Николай Коляда умер ранним утром 2 марта в возрасте 68 лет. За неделю до смерти драматург был госпитализирован и введен в медикаментозный сон. Позже он сбежал из больницы, чтобы провести финальные репетиции, после чего снова попал в реанимацию, откуда уже не вернулся. В четверг, 5 марта, в Екатеринбурге состоялось прощание с Николаем Колядой, которое собрало несколько тысяч человек, из-за чего церемонию пришлось продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище. На прощании говорили, что режиссер внес самый больший вклад в развитие современной драматургии на русском языке, актеры называли его «наставником», а чиновники просили прощения.

«Коляда-театр» был создан Николаем Колядой в Екатеринбурге в декабре 2001 года. Изначально у него не было своего помещения, а спектакли ставились на малой сцене Театра драмы и в «Театроне». В 2004 году коллективу выделили зал в полуподвальном помещении Краеведческого музея на проспекте ул. Ленина, 69, а через два года театр переехал в деревянный дом-памятник на ул. Тургенева, 20, который артисты и поклонники театра прозвали «Избушка». Весной 2014 года актеры переехали в помещение бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте ул. Ленина, 97, отремонтированное специально для них. Сегодня спектакли проходят в двух залах: на 120 и 60 мест. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. В число знаковых проектов Николая Коляды входят фестиваль современной уральской драматургии «Коляда-Plays», международный конкурс драматургов «Евразия» и Центр современной драматургии в Екатеринбурге.

Подробнее о прощании зрителей и актеров с Николаем Колядой — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев