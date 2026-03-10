Главные новости за 10 марта. Сочи

Власти Сочи рассматривают возможность внедрения системы раннего предупреждения оползней, сообщили в администрации города. Инициатива предполагает использование датчиков движения и влажности почвы, которые позволят заранее фиксировать подвижки грунта и снижать риски чрезвычайных ситуаций.

Полицейские предотвратили хищение более 19 млн руб. у 75-летней жительницы федеральной территории «Сириус», которую мошенники убедили приобрести на все сбережения золотые слитки и передать их неизвестным.

Вечером 10 марта в Сочи работает ПВО, идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Все службы города переведены в состояние максимальной готовности. Их действия координирует оперативный штаб.

В департамент инвестиций Сочи не поступали документы на сопровождение проекта комплексного развития исторической территории «Башни на горе Большой Ахун» и строительства канатной дороги длиной 2,8 км.

Минувшей ночью спасатели МКУ «Служба спасения города Сочи» участвовали в ликвидации пожара в частном домовладении барачного типа на улице Короткой. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 150 кв. м. Информация о причинах пожара, а также о возможных погибших и пострадавших уточняется.