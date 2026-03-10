Власти Сочи планируют внедрить систему раннего предупреждения оползней

Власти Сочи рассматривают возможность внедрения системы раннего предупреждения оползней, сообщили в администрации города. Инициатива предполагает использование датчиков движения и влажности почвы, которые позволят заранее фиксировать подвижки грунта и снижать риски чрезвычайных ситуаций, рассказал мэр Андрей Прошунин в интервью «РИА Новости».

По его словам, активизация оползней в регионе связана со сложным горным рельефом, климатическими особенностями и высокой влагоемкостью почв. Для комплексного решения проблемы необходимы современные инженерные технологии и значительные финансовые вложения.

В разработке мер участвуют Министерство строительства и ЖКХ России, а также профильные научно-исследовательские институты. Местные власти прорабатывают дополнительные способы стабилизации прибрежных территорий, включая высадку зеленых насаждений. Новый генеральный план города учитывает все участки, подверженные оползням, на которых строительство либо запрещено, либо возможно только после проведения противооползневых мероприятий.

Вячеслав Рыжков