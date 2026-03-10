В Сочи приостановили проект канатной дороги на Большой Ахун

В департамент инвестиций Сочи не поступали документы на сопровождение проекта комплексного развития исторической территории «Башни на горе Большой Ахун» и строительства канатной дороги длиной 2,8 км, сообщили «Ведомости Юг» в администрации города.

Фото: Сочинский нацпак Фото: Сочинский нацпак

Проект, размещенный на инвестиционном портале мэрии Сочи в 2023 году, предусматривал реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — Башни 1935–1936 годов постройки, создание современного транспортного хаба с нижней и верхней площадками и парковочными зонами, благоустройство части горы Ахун и ряд сопутствующих работ. В качестве инвестора планировалось привлечение НАО «Красная Поляна», однако на данный момент реализация проекта не ведется.

Вячеслав Рыжков