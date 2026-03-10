В Сочи отражают атаку ВСУ

В Сочи работает ПВО, идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Все службы города переведены в состояние максимальной готовности. Их действия координирует оперативный штаб. Жителей и гостей Сочи просят соблюдать необходимые меры безопасности и сохранять спокойствие.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления»,— отметил Андрей Прошунин.

Глава города также напомнил о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

Алина Зорина