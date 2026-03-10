Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ночью в Сочи загорелись два дома на улице Короткая

Минувшей ночью спасатели МКУ «Служба спасения города Сочи» участвовали в ликвидации пожара в частном домовладении барачного типа на улице Короткой.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 150 кв. м. Сотрудники спасательной службы оказывали содействие пожарным расчетам, в том числе разбирали завалы и прокладывали рукавные линии.

Информация о причинах пожара, а также о возможных погибших и пострадавших уточняется.

По данным МЧС, загорелись сразу два частных дома, общая площадь пожара составила порядка 200 кв. м. Причины возгорания сейчас выясняются.

Вячеслав Рыжков

