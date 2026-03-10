В Сириусе пенсионерка собиралась передать аферистам 1,5 кг слитков золота

Полицейские предотвратили хищение более 19 млн руб. у 75-летней жительницы федеральной территории «Сириус», которую мошенники убедили приобрести на все сбережения золотые слитки и передать их неизвестным. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники убедили пенсионерку купить слитки золота 999-й пробы на сумму свыше 19 млн руб. Всего женщина приобрела около 1,5 кг драгоценного металла и намеревалась передать его мошенникам. Ситуацию удалось предотвратить благодаря бдительности соседа, который заметил подозрительное поведение женщины и сообщил в полицию.

В операции по пресечению мошенничества участвовали сотрудники территориального отдела МВД, а также их коллеги из Воронежской области. В результате правоохранителям удалось вернуть слитки законной владелице.

Как уточнила госпожа Волк, за золотом к пенсионерке прилетела из Москвы еще одна женщина, также ставшая жертвой мошенников. Она была уверена, что направляется на встречу с бухгалтером, который должен вернуть ей деньги с так называемых безопасных счетов. Получив слитки, москвичка передала их двум уроженцам Курганской области, которых сотрудники полиции задержали с поличным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая арестована, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков