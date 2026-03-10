Главные новости за 10 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Под мостом через реку Утка в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп женщины. Следствие проводит доследственную проверку по этому факту, устанавливается личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга накануне Международного женского дня провели

рейды против несанкционированной торговли цветами более чем у 10 станций метрополитена. От незаконной торговли около 30 земельных участков.

В Санкт-Петербурге задержали уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 32 и 26 лет, подозреваемых в краже товаров из двух пунктов выдачи заказов на сумму около 14,6 млн рублей. По данным полиции, фигуранты похитили товары из ПВЗ, расположенных в домах 244 и 284 по Московскому проспекту.

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга и член парламентского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, избиравшаяся в нижнюю палату семи созывов, намерена участвовать в выборах в сентябре 2026 года. Госпожа Дмитриева рассчитывает на выдвижение от партии «Новые люди» по одномандатному округу № 217, от которого избирается с 1999 года.

В Невский районный суд обратился петербуржец, который возмутился короткой программой петербургского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде под названием «Парфюмер. История одного убийцы». Он подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Первому каналу и Спортивному клубу фигурного катания Тамары Москвиной, который был суд отклонил.

В Санкт-Петербурге в январе—феврале 2026 года спрос на юридические услуги по регистрации товарных знаков вырос в 7,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также заметно увеличился спрос на оценочные и экспертные услуги.

АКБ «Ланта-Банк» подало иск к отстраненному ректору Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому. Дело о взыскании сумм по договору займа или кредитному договору было зарегистрировано в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга 25 февраля.

Андрей Семчанков уходит с поста главы комитета госстройнадзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Перед увольнением чиновник ушел в отпуск.

Имущество обвиняемого в мошенничестве коммерсанта Александра Зарубина требуют обратить в доход России. Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту хищений из бюджета Республики Коми и отмывания денежных средств.