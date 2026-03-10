Спрос на регистрацию товарных знаков в Петербурге вырос в 7,2 раза за год

В Санкт-Петербурге в январе—феврале 2026 года спрос на юридические услуги по регистрации товарных знаков вырос в 7,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в сервисе «Авито Услуги».

По данным компании, также заметно увеличился спрос на оценочные и экспертные услуги. Запросы на определение рыночной стоимости недвижимости выросли в 6,4 раза, транспорта — в 5,3 раза. Услуги по сопровождению сделок с недвижимостью стали востребованнее в 3,2 раза, рецензирование отчетов и заключений — в 2,4 раза, автоэкспертиза и урегулирование споров по сделкам с недвижимостью — в 2,3 раза.

В сегменте юридических консультаций петербуржцы стали на 75% чаще искать помощь по вопросам интеллектуального права, на 72% — жилищного права, на 24% — автомобильного права, на 19% — уголовного права. Спрос на составление договоров аренды увеличился на 65%, на защиту авторских прав — на 37%, на строительную экспертизу — на 29%.

Аналитики сервиса связали динамику с ростом интереса к превентивным юридическим услугам и более внимательным отношением пользователей к сделкам и оформлению документов.

Артемий Чулков